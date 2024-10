Gab es Schüsse? Mann liegt tot in Haus, Frau stirbt in Krankenhaus

Rödermark - Viel ist derzeit noch im Unklaren: Fest steht jedoch, dass am heutigen Freitagmorgen zwei Menschen in Südosthessen ihr Leben verloren haben.

In diesem Wohnhaus fanden die Beamten den toten Mann und die schwer verletzte Frau, die wenig später verstarb. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sei gegen 8 Uhr morgens eine Meldung bei der zuständigen Dienststelle eingegangen, die von schussähnlichen Knallgeräuschen berichtete.

In dem gemeldeten Wohnhaus in Rödermark-Urberach (Landkreis Offenbach am Main) machten die Ermittler schließlich eine schreckliche Entdeckung und fanden einen bereits verstorbenen Mann sowie eine schwer verletzte Frau auf.

Letztere kam auf schnellstem Wege in eine nahe gelegene Klinik, wo sie jedoch wenig später verstarb. Die Spurensicherung sowie ein Rettungshubschrauber rückten ebenfalls am Ort des Geschehens an.