Geständnis am Telefon: Österreicher tötet seine deutsche Freundin

Ein Österreicher gestand einem Bekannten am Telefon Erschütterndes - kurz darauf klickten die Handschellen.

Von Isabel Klemt

Wilfersdorf (Österreich) - Ein Österreicher (47) erzählte einem Bekannten am Telefon Erschütterndes - kurz darauf klickten die Handschellen.

Stefan S. erzählte einem Bekannten am Telefon, dass er seine Partnerin Joyce P. (†36) ermordet hat. (Symbolfoto) © 123RF/splitov27 Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt, soll Stefan S. einem Freund erzählt haben, dass er seine 36-jährige Partnerin Joyce P. ermordet habe. Dieser wandte sich daraufhin am Dienstagabend an die Polizei und zeigte den 47-Jährigen an. Beamte fuhren anschließend zur gemeinsamen Wohnung des Paares in Wilfersdorf. Dort gestand der Mann die Tat, führte die Einsatzkräfte zur Leiche im Keller des Hauses und ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut der österreichischen Tageszeitung Heute wurde zudem ein Seil sichergestellt, das offenbar zur Tötung der Frau verwendet worden war.

Stefan S. war der Polizei bekannt

Stefan S. war der Polizei bereits zuvor wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt bekannt. (Symbolfoto) © Matthias Röder/dpa Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann die gebürtige Cuxhavenerin (Niedersachsen) bereits am 5. Januar nach einem Streit erdrosselt haben. Stefan S. war der Polizei bereits zuvor wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt bekannt. Die getötete Frau soll nun obduziert werden. Der 47-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Tat sorgt in der Gemeinde für große Bestürzung. Auf der offiziellen Gemeindeseite heißt es: "Die Marktgemeinde Wilfersdorf verurteilt jede Form von Gewalt an Frauen und Mädchen sowie jegliche Gewalt innerhalb von Partnerschaften mit aller Deutlichkeit. Gewalt ist niemals zu rechtfertigen und verletzt grundlegende Werte wie Menschenwürde, Respekt und Gleichberechtigung." Zugleich weist die Gemeinde auf bestehende Hilfsangebote hin.

