34-Jährige seit Tagen vermisst und vermutlich schwanger: Polizist (30) führt Kollegen zu Leiche

Graz (Österreich) - Seit dem 10. Januar suchte die Polizei fieberhaft nach Johanna G. (34). Nun wurde ein 30 Jahre alter Polizist festgenommen, der zuletzt mit ihr Kontakt hatte. Er legte ein Teilgeständnis ab und führte seine Kollegen zu einer Leiche im Wald.

Die Polizei nahmt den 30-Jährigen am Montag fest. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1

Der Vermissten-Fall von Johanna liest sich wie ein TV-Krimi: Am Samstag meldete die Mutter die 34-Jährige als vermisst, da sie ihre Tochter nicht mehr erreichen konnte.

In der Folge überprüften die Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark die Wohnung der Vermissten in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) sowie mögliche Hinwendungsorte - jedoch ohne Erfolg.

Am Montagnachmittag nahm die Polizei schließlich einen Polizisten, der laut Kronen Zeitung Beamter bei der Anti-Terror-Einheit Cobra sein soll, fest. Der aus dem Bezirk Südoststeiermark stammende 30-Jährige hatte Johanna vor einigen Monaten über eine Dating-App kennengelernt.

Laut einem Chatverlauf mit einer Freundin der Vermissten stand der Mann am vergangenen Freitagabend - also einen Tag vor dem Verschwinden - noch in Kontakt mit Johanna.