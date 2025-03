Grausamer Sex-Mord: Neue Hinweise im Fall "Simone Dewenter"

Zum Tatzeitpunkt im Jahr 2002 war Simone Dewenter 30 Jahre alt. Ihr Mörder soll nun endlich gefunden werden. © Kripo Trier

Am 1. Januar 2003 wurde die Leiche von Simone Dewenter nahe Trier in einem Wald neben einem Parkplatz von einem Autofahrer entdeckt. Nur spärlich bekleidet fand man die damals 30-Jährige - ein klares Indiz für ein Sexualdelikt.

Nach der Ausstrahlung des Mordfalls am gestrigen Mittwochabend im ZDF gingen nun insgesamt 34 Hinweise ein. Dies teilte die Kriminalpolizei Trier auf Nachfrage gegenüber TAG24 mit.

Alle Hinweise werden jetzt sorgfältig geprüft, was der Behörde zufolge voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Aus ermittlungstaktischen Gründe könne man "keine näheren Angaben zu den Hinweisen geben", so Polizeikommissarin Kerstin Klein.

Simone Dewenter lebte zuletzt in Köln. Von Geburt an gehörlos, führte sie ein Leben voller Herausforderungen. Nach dem frühen Verlust ihrer Eltern lebte sie in einer Wohngemeinschaft in Köln-Kalk zusammen mit ihrem Partner und einem gemeinsamen Freund. Auch die Partnerin des Freundes war oft zu Gast - alle vier Mitglieder dieser kleinen Gemeinschaft waren gehörlos.

Simone hatte eine Ausbildung zur Hauswirtschaftshelferin absolviert, doch feste Arbeitsverhältnisse blieben selten. Häufig war sie auf Sozialhilfe angewiesen und stand unter gesetzlicher Betreuung, da sie nicht nur körperlich, sondern auch in ihren kognitiven Fähigkeiten eingeschränkt war.