Heimtückischer Mord bei Hochzeit? Mann soll Vater seiner Freundin erschossen haben

Fürth - Auf einer Hochzeitsfeier in Fürth soll ein 27-Jähriger den Vater seiner ehemaligen Lebensgefährtin mit sechs Schüssen getötet haben. Zu den Vorwürfen schweigt der Angeklagte vor Gericht.

Bei der Feier mit Hunderten Gästen wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. © DPA

Sein Mandant werde sich dazu nicht äußern, sagte sein Verteidiger vor dem Landgericht in Nürnberg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Franzosen vor, den Vater seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf einer Hochzeitsfeier vor den Augen der zahlreichen Gäste heimtückisch ermordet zu haben.

Das Motiv soll ein Streit um Unterhaltszahlungen für die beiden Kinder des Angeklagten und seiner Ex-Freundin gewesen sein, die nach der Trennung wieder nach Deutschland zog.

Den Ermittlungen zufolge war der Angeklagte im vergangenen März begleitet von mehreren Verwandten zu der Hochzeitsfeier gegangen, zu der auch das spätere Opfer eingeladen war. "Der Angeschuldigte nutzte die Arg- und Wehrlosigkeit des Geschädigten und gab unmittelbar sechs Schüsse aus der Waffe gezielt auf den Oberkörper des Geschädigten ab, die alle trafen", sagte Staatsanwalt Roland Fleury.

Der 47-Jährige starb kurz danach im Krankenhaus.