Junge Frau ließ ihre Mutter töten - jetzt ist sie ein Star!

"Meine Mutter kontrollierte alles, was ich tat. Ich musste in einem Rollstuhl sitzen. Sie erzählte allen, ich hätte Krebs. Am Ende wusste ich: Es kann nur eine überleben. Sie oder ich", beschrieb Gypsy-Rose ihre frühere Lebenssituation.

Doch damit nicht genug: Die 32-Jährige, die laut ihrer Mutter an Leukämie, Muskeldystrophie sowie anderen schweren Krankheiten litt und unter anderem künstlich zwangsernährt wurde, veröffentlicht nun auch ein Buch.

"Released: Conversations on the Eve of Freedom" erscheint am 9. Januar.

"Gypsy wurde fälschlicherweise erzählt, dass sie an schwächenden, chronischen Krankheiten leide, sie wuchs mit körperlicher und emotionaler Misshandlung durch ihre Mutter Dee Dee auf, einschließlich unnötiger Medikamente und Operationen", heißt es im Teaser zu dem biografischen Buch.

Und auch im TV wird ihre Geschichte noch einmal erzählt: "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard" läuft seit dem gestrigen Freitag auf dem US-Sender Lifetime. "Meine Mutter wollte, dass ich niemals Liebe finde oder glücklich werde", erzählte sie in der Doku-Serie.

Bereits zuvor hatte es die erfolgreiche True-Crime-Serie "The Act" gegeben, die auf ihrer Lebensgeschichte basiert.