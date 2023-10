Junge (†7) in Psychiatrie erstochen: Wie konnte der Täter (14) an das Fleischermesser gelangen?

Nachdem in einer Psychiatrie in Regensburg ein Siebenjähriger erstochen wurde, sind viele Fragen noch offen.

Von Benedikt Zinsmeister

Regensburg - Nach dem tödlichen Messerangriff auf ein siebenjähriges Kind in der Psychiatrie in Regensburg sind wichtige Fragen noch ungeklärt: Wie konnte der als "Gefähr­der" eingestufte 14-jährige Täter an die Tatwaffe gelangen? Und: Hatte der Killer im Vorfeld der Tat Mitwisser oder Unterstützer?

Ein 14 Jahre alter Patient einer Kinder- und Jugendpsychiatrie erstach in der Klinik einen sieben Jahre alten Jungen. (Archiv) © vifogra/dpa Am Donnerstag vergangene Woche attackierte ein 14-jähriger Patient des Regensburger Bezirkskrankenhauses einen Siebenjährigen und einen 63-Jährigen mit einem großen Fleischermesser. Ein 27 Jahre alter Pfleger griff beherzt ein und überwältigte den Angreifer. Dabei wurde er an der Hand verletzt. Er konnte das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen. Das 63-jährige Opfer, ein Lehrer, der in der Einrichtung unterrichtete, wurde ebenfalls verletzt. Der Junge erlag seinen Verletzungen einen Tag nach der Attacke. Offenbar hatte der aus dem oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab stammende Täter seine Opfer zufällig ausgewählt. Mord Teenager sollen Obdachlosen getötet und Tat gefilmt haben: Auch 14-Jähriger gesteht Der 14-Jährige war seit Januar auf richterlichen Beschluss in der Kinder- und Jugendpsychia­trie untergebracht. Er hatte sich in einschlägigen Chatgruppen "intensiv mit der Planung und Durchführung schwerster Gewalttaten beschäftigt". Laut Ermittlern hatte er einen Amoklauf an einer Schule in der Oberpfalz geplant. Zu diesem Zeitpunkt war er aber noch 13 Jahre alt, also strafunmündig. Im Bezirkskrankenhaus wurde er mit einer Fußfessel überwacht. Wie konnte er an das große Tatmesser gelangen?

