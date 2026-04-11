Leiche in Sozialwohnung entdeckt: Polizei vermutet Tötungsdelikt
Von Manuel Rank und Paulina Sternsdorf
Nürnberg - In einer Sozialwohnung in Nürnberg ist nach Polizeiangaben am Samstag ein 66 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung entdeckt worden. Aufgrund der Auffindumstände sei von einem Tötungsdelikt auszugehen.
Mitbewohner in dem Mehrfamilienhaus hätten den Mann am Mittag in der Pirckheimerstraße gefunden und die Polizei alarmiert. Anscheinend hätten sie den 66-Jährigen längere Zeit nicht gesehen.
Wer der Täter ist, sei Gegenstand der Ermittlungen.
Ein Suizid des Mannes wird laut Polizeisprecher ausgeschlossen. Stattdessen deuten erste Erkenntnisse auf ein Tötungsdelikt hin.
Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei bislang keine Angaben zu möglichen Verdächtigen oder weiteren Details.
Vor Ort waren die Spurensicherung sowie die Rechtsmedizin im Einsatz. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubner