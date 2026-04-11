Leiche in Sozialwohnung entdeckt: Polizei vermutet Tötungsdelikt

Nürnberg - In einer Sozialwohnung in Nürnberg ist nach Polizeiangaben am Samstag ein 66 Jahre alter Mann tot in seiner Wohnung entdeckt worden. Aufgrund der Auffindumstände sei von einem Tötungsdelikt auszugehen.

Die Polizei ermittelt nach Fund der Leiche. © NEWS5 / Lars Haubner

Mitbewohner in dem Mehrfamilienhaus hätten den Mann am Mittag in der Pirckheimerstraße gefunden und die Polizei alarmiert. Anscheinend hätten sie den 66-Jährigen längere Zeit nicht gesehen.

Wer der Täter ist, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Suizid des Mannes wird laut Polizeisprecher ausgeschlossen. Stattdessen deuten erste Erkenntnisse auf ein Tötungsdelikt hin.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei bislang keine Angaben zu möglichen Verdächtigen oder weiteren Details.



