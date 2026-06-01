Eigene Familie im Urlaub auf den Kapverden getötet: 19-jähriger Deutscher wegen Mordes angeklagt

Trier - Ein 19-Jähriger aus der Eifel soll seine Familie im Weihnachtsurlaub auf den Kapverden mit Messerstichen getötet haben: Knapp sechs Monate nach der Tat hat die Trierer Staatsanwaltschaft den Mann wegen eines dreifachen Tötungsdeliktes angeklagt.

Wann der Prozess gegen den 19-Jährigen beginnt, steht noch nicht fest. © Birgit Reichert/dpa

Aus nicht bekanntem Anlass habe der Beschuldigte in der gemeinsamen Ferienwohnung seinen Vater, dessen Lebensgefährtin und deren Tochter erstochen, teilte die Anklagebehörde mit.

Die Tochter der Lebensgefährtin soll der 19-Jährige laut Staatsanwaltschaft unvermittelt mit dem Messer attackiert haben, nachdem diese sich zum Schlafen ins Bett gelegt hatte. Sie hätte keine Möglichkeit gehabt, sich zu wehren - daher lautet die Anklage hier auf Mord. Die Tochter starb an einer tödlichen Halsverletzung.

Danach soll der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft seinen Vater und dessen Freundin angegriffen haben.

Es habe sich ein Kampf entwickelt, bei dem der 19-Jährige beiden Opfern eine Vielzahl von Stich- und Schnittwunden zugefügt haben soll. Die zwei starben ebenfalls an Folgen von Halsverletzungen.