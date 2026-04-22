Leichenfund in Waldstück: Identität geklärt, Kiste im Fokus der Ermittlungen

Rostock - Nach dem Fund einer Leiche in einem Waldstück in Rostock am 28. Februar hat die Polizei neue Erkenntnisse bekannt gegeben. Die Beamten suchen allerdings weiterhin nach Zeugen und bitten um Hinweise.

In dieser gelben Kiste beziehungsweise Mörtelwanne wurde am 28. Februar in Rostock eine Leiche gefunden. © Polizeipräsidium Rostock

Die Ermittlungen ergaben, dass das Opfer bereits Mitte November durch eine massive stumpfe Gewalteinwirkung getötet worden war, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Inzwischen steht auch die Identität des Mannes fest: Es handelt sich um einen 44-jährigen polnischen Staatsbürger, wie eine sogenannte daktyloskopische Untersuchung ergab.

Weiterhin ungeklärt ist allerdings, wann genau die Leiche des Mannes zum Fundort, dem Waldstück an der Albert-Einstein-Straße, gebracht wurde. Im Fokus der Ermittlungen steht vor allem eine auffällige gelbe Kiste, in der der Tote gefunden worden war.

Die Mörtelwanne war laut den Beamten zuvor auf ein Gestell mit Rädern montiert worden, sodass sie im Zeitraum von November 2025 bis Ende Februar 2026 händisch oder mithilfe eines Fahrrads zum Fundort gebracht worden sein könnte.