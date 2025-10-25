Makabre Ablenkung: Rentner ermordet Paar und geht mit Kindern zu McDonald's

East Sussex (Großbritannien) - Ein 67-Jähriger tötete ein Paar in Großbritannien und brachte dann dessen Kinder zu McDonald's.

Derek Martin (67, l.) stellte sich der Polizei, nachdem er Chloe Bashford (†30) und ihren Ehemann Josh (†33) getötet hatte. © Bildmontage: sussex.police.uk

Wie die Polizei von Sussex berichtet, wurde Derek Martin am Freitag für schuldig befunden, nachdem er am 9. Juni 2023 Chloe Bashford (†30) und ihren Ehemann Josh (†33) in deren Haus in East Sussex getötet hatte.

Der Mord soll offenbar aus einem Streit um Geld entstanden sein, während Derek gerade die Fenster des Paares putzte. Er kannte die Familie, da er zuvor mit Chloes Mutter zusammen gewesen war.

Demnach schlug der 67-Jährige zunächst Chloe mit einem Hammer auf den Kopf und erstach sie anschließend. Ihr Mann, der zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, kam kurz darauf zurück und sah den 67-Jährigen mit einem Messer in der Hand.

Er rannte daraufhin die Treppe hinauf, wurde jedoch von dem Rentner eingeholt, der mehrfach auf Josh einstach und ihn schließlich erwürgte.