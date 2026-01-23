Mann flieht vor Polizei und rast mit Auto auf Beamten zu: Versuchter Mord?

Frankfurt am Main - Wegen des Verdachts des versuchten Mordes sitz ein 35-jähriger Mann in Untersuchungshaft: Um ein Haar hätte er einen Polizisten mit einem Auto überfahren!

Eine Verfolgungsjagd der Polizei führte kürzlich von der A661 bis hinein in das Frankfurter Stadtgebiet. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Frankfurt am Main, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag gemeinsam mitteilten.

Demnach fuhr der deutsche Staatsangehörige mit einem Auto auf der A661. Nahe der Ausfahrt Frankfurt-Ost wollte eine Streifenwagen-Besatzung den Fahrer und den Wagen kontrollieren. Der 35-Jährige habe die Anhaltesignale aber ignoriert und sei mit enormer Geschwindigkeit geflohen, erklärte ein Sprecher.

Damit begann eine Verfolgungsjagd, die von der A661 bis hinein in das Frankfurter Stadtgebiet ging: Auf Höhe der Friedberger Landstraße verließ der 35-Jährige die Autobahn und fuhr - inzwischen von drei Polizeiautos verfolgt - in Richtung Stadtmitte.

Bei der rasanten Flucht durch Frankfurt soll der Autofahrer mehrere rote Ampeln überfahren haben. Ebenso habe er "seine Geschwindigkeit in einer 30er-Zone auf bis zu 120 Kilometer die Stunde erhöht" und ein Polizeiauto gerammt, hieß es weiter.