Mann nach mutmaßlicher Gewalttat verstorben: Verdächtige festgenommen

In der Nacht zu Samstag ist ein Mann in Hamburg Opfer eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes geworden. Eine Frau wurde vorläufig festgenommen.

Von Tobias Bruns

Die Spurensicherung ist vor Ort und sichert Beweismittel.
Gegen 0.10 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Nobléestraße in Hamburg-Heimfeld gerufen, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte.

In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stießen die Beamten auf eine schwer verletzte, männliche Person.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch vor Ort.

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Verstorbene durch Gewalteinwirkung zu Tode kam.

Eine vor Ort angetroffene Frau wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Angaben zum Alter der Personen konnte der Lagedienst der Polizei noch nicht machen.

Die Spurensicherung ist mit einem 3D-Scanner vor Ort und sichert Beweismittel. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen inzwischen an die Mordkommission übergeben.

