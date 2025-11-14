Mann tödlich verletzt: Tatverdächtiger wählte selbst den Notruf

Bad Kleinen - Ein Polizeisiegel klebt an der Tür des Döner-Imbisses an der Hauptstraße von Bad Kleinen . Auf dem Boden und an der Wand ist Blut zu sehen.

In Bad Kleinen hat ein Mann einen weiteren angegriffen und tödlich verletzt. © Stefan Tretropp

Neben der Tür stehen Kerzen. "Schrecklich", sagt eine junge Frau vor dem Imbiss. Bad Kleinen im Landkreis Nordwestmecklenburg, am nördlichen Ufer des Schweriner Sees gelegen, ist Schauplatz einer tödlichen Messerattacke geworden.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hielt sich nach bisherigem Ermittlungsstand ein 37-jähriger Deutscher am Donnerstagabend in dem Imbiss auf. Hier soll er gegen 18.30 Uhr unvermittelt mehrfach mit einem Messer auf einen 31-jährigen türkischen Mitarbeiter des Imbisses eingestochen haben.

Als dieser versucht habe, sich nach draußen in Sicherheit zu bringen, habe ihn der Beschuldigte dort erneut attackiert.

Nach der Attacke hat der Beschuldigte laut Staatsanwaltschaft selbst einen Notruf abgesetzt. Doch trotz hinzugerufener Rettungskräfte sei der 31-Jährige noch vor Ort gestorben. Der 37-Jährige wurde auf dem benachbarten Parkplatz eines Supermarktes festgenommen. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.