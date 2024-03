Mann tötet 17-Jährige beim Inline-Skaten: Jetzt kommt er von den Kadi

Das leblose Mädchen war in einem Graben von einem Fußgänger entdeckt worden. © -/TNN/dpa

Er muss sich ab Mittwoch (10 Uhr) vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord und zweifachen versuchten Mord vor.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann am 10. September 2023 eine Schülerin mit einem Messer getötet haben, die in Barenburg auf Inlineskates unterwegs war. Ein Radfahrer fand die 17-Jährige leblos in einem Graben an einem Feld und alarmierte die Polizei.

Der Deutsche soll zudem wenige Tage nach dieser Tat vor einem Fast-Food-Restaurant in Sulingen im Landkreis Diepholz eine damals 30-Jährige angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt haben.

Auf der Flucht soll er dann in Burgwedel in der Region Hannover mit einem Auto gezielt von hinten auf eine 18 Jahre alte Joggerin zugefahren sein. Die Frau stürzte und zog sich Brüche zu.