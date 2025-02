Mutter (†32) tötet ihre vier kleinen Mädchen! Ehemann schwört: "Sie war kein Monster"

Tranyelle Harshman (†32) litt unter heftigen Depressionen. © Montage: Facebook/Tranyelle Harshman

Am 10. Februar eröffnete Harshman in der US-Stadt Byron scheinbar aus dem Nichts das Feuer auf ihre Kinder. Sowohl die Mädchen, die sie mit Ehemann Cliff Harshman hatte, Brooke und Jordan (beide 2), als auch die Töchter mit Ex-Partner Quinn Blackmer, Brailey (9) und Olivia (7), starben. Drei der kleinen Mädchen noch am selben Tag, Olivia am vergangenen Wochenende im Krankenhaus.

Das Big Horn County Wyoming Sheriff's Office übernahm die Ermittlungen. Die Frage nach dem "Wieso" beschäftigte seitdem auch die Angehörigen und die sozialen Medien.

Cliff Harshman, mit dem die 32-Jährige seit rund fünf Jahren verheiratet war, versuchte die fürchterlichen Taten seiner Frau einzuordnen: "Meine Frau war kein Monster", sagte er in einem tränenreichen Interview mit Cowboy State Daily.

Der US-Amerikaner, der innerhalb eines Tages seine beiden Töchter und seine Ehefrau verlor, erklärte, dass seine Partnerin unter generellen Depressionen, einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer postpartalen Depression gelitten habe.