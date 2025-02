Blutbad im eigenen Haus: Mutter erschießt ihre Kinder und stirbt wenig später selbst!

USA - Eine Mutter schoss auf ihre vier Kinder – drei von ihnen starben noch am Tatort. Anschließend rief sie die Polizei an und drohte, sich selbst das Leben zu nehmen.

Tranyelle Harshman (32) litt an psychischen Erkrankungen. © Screenshot/Facebook/Tranyelle Harshman

Am vergangenen Montag erhielten die Beamten einen Notruf aus dem US-Bundesstaat Wyoming.

Wie People berichtete, sagte Tranyelle Harshman (32) den Ermittlern, dass in ihrem Haus "Schüsse gefallen seien", und sie glaube, ihre Kinder seien tot.

Sie teilte den Beamten außerdem mit, dass sie sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befinde und "dass sie sich selbst dasselbe antun würde".

Schnell wurden Einsatzkräfte zu dem Haus geschickt, während eine Beamtin am Telefon versuchte, Tranyelle in der Leitung zu halten. Doch diese betonte immer wieder, dass es zu spät sei – dann brach das Gespräch ab.

Als die Ermittler am Tatort eintrafen, fanden sie eine Zwei- und eine Neunjährige tot vor, während die beiden anderen Töchter, sieben und zwei Jahre alt, noch am Leben waren – alle hatten Schussverletzungen am Kopf.