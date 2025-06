Messer in den Rücken gerammt: Frau für Mord an Partner verurteilt

Landshut/Freising - Eine 44 Jahre alte Frau ist vor dem Landgericht Landshut wegen des Mordes an ihrem Lebenspartner zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Im März 2024 ermittelte die Polizei am Parkplatz in Freising, wo ein Passant das Opfer gefunden hatte. © Lukas Barth/dpa

Damit blieb die Strafkammer unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf eine Verurteilung zu einer lebenslangen Haft samt Feststellung der besonderen Schwere der Schuld plädiert hatte.

Die Verteidigung war bei der Tat von einem Totschlag ausgegangen und hatte maximal sechs Jahre Haft als angemessen erachtet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach Überzeugung der Richterinnen tötete die Angeklagte ihren 73 Jahre alten Lebensgefährten in der Nacht zum 11. März vergangenen Jahres in Freising mit einem Stich in den Rücken.

Sie sahen insofern das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben an. Der Mann sei arg- und wehrlos gewesen. Anders als die Staatsanwaltschaft gingen die Richterinnen nicht von Habgier als Motiv aus. Vielmehr hätten mehrere Gründe zusammengespielt und die Tat ausgelöst.

Dem Staatsanwalt nach wollte die Frau an das Vermögen des 73-Jährigen kommen. Dieser hatte sie den Ermittlungen zufolge einige Monate zuvor zur Alleinerbin erklärt.