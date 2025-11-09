Mord an Fabian (†8): Spaziergängerin findet mögliches Beweisstück

Güstrow/Klein Upahl - Auch nach der Festnahme einer Tatverdächtigen bleibt der gewaltsame Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow rätselhaft. Bringt ein Handschuh nun möglicherweise neue Erkenntnisse?

Im Fall des ermordeten Fabian (†8) hat eine Spaziergängerin am Samstag ein mögliches Beweisstück in der Nähe des Leichenfundortes entdeckt. (Symbolfoto) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie RTL berichtet, sei am Samstag in der Nähe des Leichenfundortes in der Gemeinde Klein Upahl (Mecklenburg-Vorpommern) ein verkohlter Handschuh gefunden worden.

Demnach sei ein Team des Senders für Dreharbeiten vor Ort gewesen, als die Journalisten von einer Spaziergängerin angesprochen worden seien. Diese berichtete, den verkohlten Lederhandschuh nur etwa 100 Meter vom Fundort der Leiche entdeckt zu haben!

Die Frau habe dem RTL-Team das mögliche Beweisstück in einer Plastiktüte überreicht. Die Journalisten wiederum hätten den verkohlten Handschuh anschließend an die Ermittler übergeben.

Fabian war am 10. Oktober verschwunden. Vier Tage später wurde seine verkohlte Leiche in Klein Upahl von Gina H. (29), der Ex-Freundin seines Vaters, gefunden.