Mord an Fabian (†8): Wollte Tatverdächtige ihre Spuren verwischen?

Güstrow - Wollte sie ihre Spuren verwischen? Die Tatverdächtige im Mordfall um den achtjährigen Fabian (†) aus Güstrow soll in der Nacht vor dem Leichenfund mit zwei Personen an dem Tümpel gewesen sein, wo der getötete Junge schließlich gefunden worden war.

Bislang ist bekannt, dass die Tatverdächtige am 14. Oktober beim Gassigehen mit ihrem Hund die Kinderleiche rund 13 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt gefunden hat.

Wie Bild nun berichtet, soll die Frau allerdings in der Nacht vor dem Fund einen Zeugen genau zu dem Tümpel geführt haben, wo die Kinderleiche lag.

Mit einer Taschenlampe soll der Mann sogar einen leblosen Körper entdeckt haben. "Sie sagte, es handele sich um Fabian", schilderte der Zeuge.

Da er mit der Situation völlig überfordert war und Angst hatte, selbst in Verdacht zu geraten, hatte er nicht sofort die Polizei alarmiert. In dieser Nacht soll die Tatverdächtige sogar noch mit einer weiteren Person zu der Kinderleiche gegangen sein.

Sie gelten bislang nur als wichtige Zeugen und nicht als verdächtig.

Der Mann, der die Leiche mit eigenen Augen sah, hat eine klare Meinung zu der Aktion. Er glaubt, dass die Frau seine Spuren am Tatort platzieren wollte, um von sich selbst abzulenken. Noch am Tag des Leichenfundes machte er daher seine Aussage bei der Polizei.