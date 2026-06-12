Mordfall Fabian (†8): Jetzt steht der Fundort-Zeuge im Fokus

Rostock - Der Prozess um den im vergangenen Oktober getöteten achtjährigen Fabian wird am heutigen Freitag ab 9.30 Uhr fortgesetzt.

Die Angeklagte (l-.r.), Anwalt Andreas Ohm und Anwalt Thomas Löcker im Saal des Landgerichts während des Prozesses. © Bernd Wüstneck/dpa

Weiter geht es mit der Anhörung eines Zeugen, der als Erster mit der Angeklagten am Fundort gewesen sein soll.

Sie selbst hatte den Jungen nach eigenen Angaben am 14. Oktober 2025 beim Spaziergang mit dem Hund zufällig entdeckt. Laut Anklage wurde Fabian bereits am 10. Oktober getötet.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-Jährigen vor, das Kind an dem Tag mit sechs Messerstichen getötet und den Leichnam anschließend in Brand gesetzt zu haben.

Die Frau sitzt seit November 2025 in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen.