Mordfall Fabian (†8): Polizistin schildert emotionales Zusammentreffen mit dem Vater

Rostock - Am 18. Verhandlungstag im Mordprozess um den getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow hat eine Polizistin das erste Zusammentreffen mit dem Vater geschildert.

Der Angeklagten wird vorgeworfen, am 10. Oktober 2025 heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen den zur Tatzeit achtjährigen Fabian aus Güstrow getötet zu haben. © Danny Gohlke/dpa

Er sei vor dem Haus der Familie der inzwischen Angeklagten aufgetaucht und habe unter anderem gesagt, er würde ihr "alles zutrauen". Dabei sei Fabians Vater sichtlich emotional und angetrunken gewesen.

Die Polizei sei an dem Tag des Auffindens im Rahmen der Ermittlungen zum Haus der Frau gefahren, die der Polizei den Leichenfund an einem Tümpel südwestlich von Güstrow gemeldet hatte und inzwischen wegen Mordverdachts vor Gericht steht.

Die inzwischen Angeklagte war zum damaligen Zeitpunkt die Ex-Freundin von Fabians Vater, stand aber permanent mit ihm in Kontakt. Laut Handyauswertungen hatte sie dem Vater nach der Meldung des Leichenfunds am 14. Oktober geschrieben, sie könne sich erst einmal nicht mehr melden. Die Polizei nahm ihr damals zeitweise das Handy ab.

Obwohl Fabian seit Tagen vermisst wurde, informierte die heute 30-Jährige demnach den Vater nicht über den Fund der Leiche. Auch, dass sie, wie von Zeugen geschildert, schon am Vortag am Fundort war, sagte sie Fabians Vater den Auswertungen zufolge nicht.

Stattdessen beschwerte sie sich über seinen Kontakt mit anderen Frauen.