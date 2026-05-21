21.05.2026 16:12 Mordfall Fabian (†8): Verteidigung nimmt Vater in Schutz, Mutter verlässt den Saal

Im Mordprozess um den getöteten Fabian hat die Verteidigung den Vater in Schutz genommen. Die Mutter verließ den Saal bei der Aussage einer Ermittlerin.

Von Helmut Reuter Rostock - Im Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat die Beziehung zwischen der 30-jährigen Angeklagten und dem Vater des Jungen auch am fünften Verhandlungstag eine zentrale Rolle gespielt. Die Verteidigung beschrieb das Verhältnis als Liebesbeziehung.

Gegen die Angeklagte (30) wird seit 28. April wegen Mordes an dem achtjährigen Fabian verhandelt. © Bernd Wüstneck/dpa Der als Zeuge vom Rostocker Landgericht befragte Vater müsse die Angeklagte lieben. Nur so sei zu erklären, dass er die gesellschaftliche Ächtung und den Spott aushalte, weiterhin zur Angeklagten stehe und sich beständig um deren Großeltern und Tiere kümmere, sagte Verteidiger Thomas Löcker. Der 35-Jährige war am 30. April und am 5. Mai intensiv vernommen worden. Nach seiner Zeugenaussage ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Vater Fabians wegen uneidlicher Falschaussage, ohne dass aber der Verdacht einer irgendwie gearteten Beteiligung an der Tat bestehe. Die Anklagevertreter hatten erklärt, dass er offenbar nicht an einer objektiven Wahrheitsfindung interessiert sei, weil er die Möglichkeit einer Akteneinsicht oder einer Prozessteilnahme als Nebenkläger ungenutzt ließ. Mord Mordfall Fabian (†8): Lügt der Vater des getöteten Jungen etwa? Die Verteidigung betonte, es dürfe nicht vergessen werden, dass er als Vater seinen Sohn verloren habe, seine Trauer aber nicht öffentlich ausleben könne.

Fabians Mutter verlässt bei Aussage von Ermittlerin den Gerichtssaal

Der Junge soll von der Partnerin seines Vaters getötet worden sein. © Polizeipräsidium Rostock Als Zeugin wurde auch eine Ermittlerin der Kripo gefragt, die kurz nach dem Verschwinden von Fabian sowohl den Vater als auch die Angeklagte befragte. Dabei habe sie mitgeteilt, dass sie in einer vorherigen Beziehung mehrfach vergewaltigt worden und aufgrund der daraus resultierenden psychischen Probleme arbeitsunfähig sei. Die Polizistin war zur Unterstützung des Brandermittlers im Einsatz und schilderte die Situation des Auffindens von Fabian an einem Tümpel. Fabian habe schwere Verbrennungen aufgewiesen. Sein Leichnam war laut Anklage angezündet worden, um Spuren zu verwischen. Bei den Schilderungen verließ Fabians Mutter, die als Nebenklägerin am Prozess teilnimmt, den Gerichtssaal. Im großen Gerichtssaal 2.002 wurden im Verlauf der Verhandlung erneut zahllose Sprachnachrichten vorgespielt und Textnachrichten verlesen, die sich die Angeklagte und Fabians Vater mehrere Tage vor dem Tod des Grundschülers gegenseitig geschickt hatten. Mord Attacke mit Baseballschläger und Messer: Versuchter Mord? Darin warf die Angeklagte dem 35-Jährigen immer wieder vor, mit anderen Frauen zu flirten und fremdgegangen zu sein. Gleichzeitig bat sie ihn eindringlich, wieder zu ihr zurückzukehren. Der 35-Jährige bemängelte dagegen, dass sie ihm permanent Vorwürfe mache und er ihren Ansprüchen nicht gerecht werde. Allerdings besuchte er sie dennoch.

Fabians Großmutter will nicht wissen, was mit ihrem Enkel passiert ist