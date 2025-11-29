Doku zum Mordfall Ayleen: So machte der Mörder sein Opfer per Handy gefügig

Gießen - In der dreiteiligen Dokumentation "Mörder im Chat - Der Fall Ayleen" gibt das Erste bislang unbekannte Einblicke in den Mord an der 14-jährigen Schülerin .

Ihr Mörder hatte Ende April 2022 Kontakt zu Ayleen aufgenommen, nachdem sie eine Story bei Snapchat gepostet hatte. (gestellte Szene) © HR/TimelineTV/Alex Kraus

Unter anderem wird aufgezeigt, wie der damals 29-jährige Jan-Heiko P. Kontakt zu der Jugendlichen aufnahm und sie schließlich so beeinflussen konnte, dass sie zu ihm ins Auto stieg und ihrem Tod entgegenfuhr.

So hatte P. Ende April 2022 auf eine Story von Ayleen auf Snapchat reagiert. "Interesse an einem Sugardaddy?", fragte er die 14-Jährige, woraus sich schnell ein reger Kontakt auch über WhatsApp entwickelte.

P. sei schon kurze Zeit später zur Sache gekommen. Er stellte Ayleen sexualisierte Fragen aus einem eigens für solche Gelegenheiten angefertigten Katalog und forderte auch eindeutige Fotos von der 14-Jährigen, sagt Oberkommissarin und die mit dem Fall betraute Daten-Ermittlerin Lara Nohl in der Doku.

Auch habe P. laut dem zuständigen Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger ein Regelwerk für Ayleen erstellt.

"Du gelobst mir in jeder Hinsicht vollständigen und unabdingbaren Gehorsam" oder "Du stellst mir deinen Körper jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung", habe er von ihr verlangt. Damit sei Ayleen komplett überfordert gewesen.