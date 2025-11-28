Versuchtes Tötungsdelikt? 44-Jähriger bei Attacke vor Bar schwer verletzt

Gelnhausen - Ein 44-jähriger Mann wurde schwer verletzt, er kam stark blutend in eine Klinik. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, ein 51-Jähriger wurde festgenommen!

Direkt vor "Becky's Bar" in Gelnhausen kam es in der Nacht zu Freitag zu einer blutigen Attacke: Ein Mann wurde schwer verletzt. © 5VISION.NEWS

Die Bluttat ereignete sich in der Nacht zu Freitag vor "Becky's Bar" in d^er Berliner Straße in Gelnhausen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau am Freitagmorgen gemeinsam mitteilten.

Demnach sind viele Hintergründe noch unklar, nur so viel ist bekannt: Auf dem Bürgersteig vor der Bar kam es gegen 0.50 Uhr zu einem Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einer Attacke, ein 44-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen.

Ein 51-Jähriger, "der selbst eine Verletzung aufwies und unter Alkoholeinfluss stand", gilt als dringend tatverdächtig, wie ein Sprecher erklärte.

Der Verdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen. "Über seinen Verbleib wird noch zu entscheiden sein", hieß es weiter.