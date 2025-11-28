Versuchtes Tötungsdelikt? 44-Jähriger bei Attacke vor Bar schwer verletzt
Gelnhausen - Ein 44-jähriger Mann wurde schwer verletzt, er kam stark blutend in eine Klinik. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus, ein 51-Jähriger wurde festgenommen!
Die Bluttat ereignete sich in der Nacht zu Freitag vor "Becky's Bar" in d^er Berliner Straße in Gelnhausen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau am Freitagmorgen gemeinsam mitteilten.
Demnach sind viele Hintergründe noch unklar, nur so viel ist bekannt: Auf dem Bürgersteig vor der Bar kam es gegen 0.50 Uhr zu einem Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einer Attacke, ein 44-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen.
Ein 51-Jähriger, "der selbst eine Verletzung aufwies und unter Alkoholeinfluss stand", gilt als dringend tatverdächtig, wie ein Sprecher erklärte.
Der Verdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen. "Über seinen Verbleib wird noch zu entscheiden sein", hieß es weiter.
Attacke in Gelnhausen: Kripo sucht Zeugen
Die Kriminalpolizei in Gelnhausen ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Hierzu suchen die Beamten Zeugen, die Angaben zu der Attacke vor der Bar in der Berliner Straße machen können.
Die Ermittler sind unter der Telefonnummer 060518270 erreichbar.
Titelfoto: 5VISION.NEWS