Nach Festnahme im Fall von getötetem 15-Jährigen: Mann aus Haft wieder frei!

Eckernförde/Kiel - Im Fall eines in der Ostsee-Hafenstadt Eckernförde ( Schleswig-Holstein ) getöteten Jugendlichen ist der bisherige Verdächtige wieder aus der Haft entlassen worden.

In der Nacht zu Montag fand im Bereich der Schule am Noor in Eckernförde eine Suchaktion statt. © Florian Sprenger

Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Zweifel am dringenden Tatverdacht gegen den 23-Jährigen ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. "Er hat für die Tatzeit ein Alibi angegeben, dass nach Überprüfungen durch die Mordkommission zutreffen dürfte."

Der Mann war am Montag in Bremen festgenommen und Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn erlassen worden. Maßgebliches Beweismittel gegen den Mann sei die Tatsache gewesen, dass auf seinen Namen der gesuchte weiße Golf angemietet worden war. Zudem habe sich sein Erscheinungsbild mit der von Zeugen abgegebenen Täterbeschreibung gedeckt.

"Nach den weiteren Ermittlungen ist allerdings möglich, dass der Pkw von Dritten unter Verwendung des Namens und Ausweises des 23-Jährigen angemietet worden war", hieß es weiter. Der Deutsche wurde am Donnerstag aus der Haft entlassen.

"Die Ermittlungen in dem Fall laufen aber auf Hochtouren weiter", sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen davon aus, dass in dem Fahrzeug zwei Leute gesessen haben." Eine von ihnen hätten die Ermittlerinnen und Ermittler bereits identifiziert. Nach der zweiten Person werde noch gesucht.