Nach Mord an Fabian (†8): Mutter verdächtigte schon früh die Ex-Freundin des Vaters

Güstrow - Seit vergangenen Samstag sitzt Gina H. (29) in Untersuchungshaft. Fabians (†8) Mutter hatte sie schon lange im Verdacht, verriet ihre Anwältin.

Gina H. (29) wurde am vergangenen Freitag festgenommen. © NEWS5 / Sebastian Peters

Seit Freitag letzter Woche gilt Gina H. als dringend tatverdächtig. Dass die Ex-Freundin des Vaters von Fabian etwas mit dem Tod ihres Sohnes zu tun haben könnte, hat sich die Mutter des getöteten Jungen schon lange gedacht.

"Dieser Verdacht existierte nicht nur im Dorf, sondern auch bei meiner Mandantin in Güstrow - spätestens seit der Auffindesituation", so Opferanwältin Christine Habetha gegenüber dem NDR.

An diesem Ort bei Klein Upahl, an dem die ehemalige Lebensgefährtin die Leiche gefunden hat, gehe man üblicherweise nicht spazieren.

Die Anwältin gewährte auch einen Blick in die Gefühlswelt ihrer Mandantin. "Es ist eine Situation zwischen Entsetzen, Enttäuschung, aber auch Erleichterung, dass nun eine mutmaßliche Täterin in Untersuchungshaft befindlich ist. Und dass es in absehbarer Zeit einen Prozess geben wird", sagt Habetha.

Aufgrund der ihr zugegangenen Informationen durch die Staatsanwaltschaft sei sie ganz optimistisch, dass es nicht lange dauern werde, bis Anklage erhoben wird.