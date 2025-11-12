Nach Mord an Fabian (†8): Mutter verdächtigte schon früh die Ex-Freundin des Vaters
Güstrow - Seit vergangenen Samstag sitzt Gina H. (29) in Untersuchungshaft. Fabians (†8) Mutter hatte sie schon lange im Verdacht, verriet ihre Anwältin.
Seit Freitag letzter Woche gilt Gina H. als dringend tatverdächtig. Dass die Ex-Freundin des Vaters von Fabian etwas mit dem Tod ihres Sohnes zu tun haben könnte, hat sich die Mutter des getöteten Jungen schon lange gedacht.
"Dieser Verdacht existierte nicht nur im Dorf, sondern auch bei meiner Mandantin in Güstrow - spätestens seit der Auffindesituation", so Opferanwältin Christine Habetha gegenüber dem NDR.
An diesem Ort bei Klein Upahl, an dem die ehemalige Lebensgefährtin die Leiche gefunden hat, gehe man üblicherweise nicht spazieren.
Die Anwältin gewährte auch einen Blick in die Gefühlswelt ihrer Mandantin. "Es ist eine Situation zwischen Entsetzen, Enttäuschung, aber auch Erleichterung, dass nun eine mutmaßliche Täterin in Untersuchungshaft befindlich ist. Und dass es in absehbarer Zeit einen Prozess geben wird", sagt Habetha.
Aufgrund der ihr zugegangenen Informationen durch die Staatsanwaltschaft sei sie ganz optimistisch, dass es nicht lange dauern werde, bis Anklage erhoben wird.
Anwältin Christine Habetha: "Es ist ein Tatverdacht, der auf Tatsachen gestützt ist"
"Es steht ja nun sehr viel im Raum, gerade im virtuellen Raum, da fühlen sich ja auch sehr viele Hobbykriminalisten berufen, das ein oder andere zu tun. Fakt ist, ein dringender Tatverdacht heißt: Es ist ein Tatverdacht, der auf Tatsachen gestützt ist und diese Tatsachen sind gerichtsverwertbar", sagt die Anwältin.
Für die Mutter von Fabian möchte sie erreichen, dass sie einen Abschluss findet. "Einen Abschluss der Gestalt, dass es zu einer gerechten Verurteilung kommt", so Habetha.
Die Verurteilung würde der Mutter zwar ihr Kind nicht wiederbringen, aber sie müsse Klarheit bekommen, wie ihr Kind gestorben sei.
Gina H. schweigt bislang zu den Vorwürfen. Solange ihre Schuld nicht bewiesen wurde, gilt die Unschuldsvermutung.
Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters