Nächtliches Oster-Drama: 39-Jähriger stirbt nach Streit in Park

Mainz - Schwere Gewalttat in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz: Dort kam in der Nacht zum heutigen Ostermontag ein Mann ums Leben - ein Tötungsdelikt steht im Raum.

Auch ein Polizeihubschrauber kam bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen zum Einsatz. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Dies bestätigte ein Polizeisprecher am heutigen Montagvormittag. Dem Bericht nach wurden die Beamten am späten Vorabend gegen 23.30 Uhr per Notruf über eine größere, wohl gewaltsame, Auseinandersetzung im Mainzer Hartenbergpark informiert.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst machte sich daraufhin auf den Weg zum geschilderten Ort des Geschehens, wo kurz nach Eintreffen ein schwer verletzter, 39 Jahre alter Mann mit einer Stich- oder Schnittverletzung aufgefunden werden konnte.

Umgehend begann man mit der Reanimation, die jedoch letztlich erfolglos blieb. Wenig später verstarb der Mann an den Folgen seiner Verletzungen. Im Zuge dessen wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Unter anderem mithilfe eines Polizeihubschraubers gelang es den Einsatzkräften, in Tatortnähe einen dringend tatverdächtigen Mann zu kontrollieren und vorläufig festzunehmen.

Auch zum aktuellen Zeitpunkt ist der Hartenbergpark weiträumig abgesperrt, da die Spurensicherung dort noch zu Gange ist.