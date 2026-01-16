Polizeigürtel um Hals: War Johannas Tod ein tragischer Unfall?

Graz - Nach der Festnahme des 30 Jahre alten Polizisten Manuel M. sind im Fall der getöteten Johanna G. weitere Details bekannt geworden.

Was sich in den letzten Stunden vor Johannas Tod tatsächlich abgespielt hat, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (Symbolbild) © 123rf/mino21

Wie Landespolizeidirektion und Staatsanwaltschaft Steiermark berichten, soll Manuel M. am Dienstag im Zuge einer Vernehmung gestanden haben, Johanna getötet und ihre Leiche anschließend in einem Waldstück nahe dem Grundstück seiner Eltern in der Südoststeiermark verscharrt zu haben.

Laut seinen Angaben habe es sich dabei jedoch um einen Unfall gehandelt, berichtet die österreichische Tageszeitung "Krone"

Demnach sei die Fitnesstrainerin mit einem Uniformgürtel erdrosselt worden, den Manuel ihr im Rahmen von "einvernehmlichen Sexwürgespielen" um den Hals gelegt und an der Nackenstütze seines Autos befestigt habe. Nach seiner Darstellung habe sich Johanna dabei jedoch selbst stranguliert.

Johanna G. wurde am Dienstag von den Behörden aufgefunden - vollständig bekleidet. Um ihren Hals befand sich der besagte Polizeigürtel.

Wo und wann sich die Tat genau ereignet hat und was sich in den letzten Stunden vor Johannas Tod tatsächlich abgespielt hat, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.