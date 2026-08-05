Prozess um Mordfall Fabian (†8) wird fortgesetzt: Opa der Angeklagten verweigert Aussage
Rostock - Nach vierwöchiger Pause wird am Donnerstag der Prozess im Mordfall Fabian (†8) fortgesetzt. Am Donnerstag soll die Schwester der Angeklagten (30) aussagen.
Der Prozess geht in die Endphase: Noch acht Verhandlungstage sind angesetzt, bis das Gericht am 10. September schließlich ein Urteil fällen könnte. An der geplanten Terminierung habe sich bislang nichts geändert, bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Rostock auf TAG24-Nachfrage.
Nach der Unterbrechung geht es am Donnerstag unter anderem mit den Aussagen eines Sachverständigen des Bundeskriminalamts, eines Försters und der Schwester der angeklagten Gina H. (30) weiter.
Auch ein Hufschmied und ein Fotograf sind wegen möglicher Beobachtungen am Tag von Fabians Verschwinden geladen und eine Schäferin wird zu Beobachtungen am 13. Oktober 2025 befragt.
Am Freitag sind eine Mitarbeiterin der Familienhilfe, die Großmutter von Fabian und der Lebensgefährte der Oma als Zeugen vor Gericht.
Auch der Opa der Angeklagten war als Zeuge geladen. "Der Großvater der Angeklagten hat von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und wurde abgeladen", teilte der Sprecher allerdings mit.
Die Angeklagte selbst wird sich vorerst noch in Schweigen hüllen.
Gina H. beantwortet keine Fragen
Die Aussage von Gina H. ist für den 24. August angekündigt worden. "Ob es dabei bleibt, liegt allein in der Entscheidungsgewalt der Angeklagten", heißt es seitens des Gerichts.
Die Verteidigung scheint von diesen Plänen derzeit nicht abrücken zu wollen. Ein Geständnis werde sie ausdrücklich nicht ablegen, stellte die Verteidigung allerdings klar.
"Es besteht Bedarf, dass sie sich zu gewissen Zeugen und den zeitlichen Abläufen äußert und das Verhältnis zu ihrem Freund mehr beleuchtet", sagte Rechtsanwalt Thomas Löcker gegenüber der BILD.
Die Verteidigung erklärte auch den späten Zeitpunkt ihrer Aussage. "Wir haben damit so lange gewartet, damit sie auf die Aussagen der anderen reagieren kann." Fragen werde sie nicht beantworten.
Die Staatsanwaltschaft wirft Gina H. vor, Fabian am 10. Oktober 2025 getötet zu haben. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.
Titelfoto: Fotomontage: Danny Gohlke/dpa, Polizeipräsidium Rostock