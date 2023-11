Rätselhafter Tod einer Schweizerin an der Nordsee: Wieso musste "Ursi" sterben (†67)?

Ursula B. (†67) zog Anfang 2020 aus der Schweiz nach Norddeutschland. © CRIMESPOT/Bastian Schlüter

Hunderte Kilometer entfernt in der Nähe an der Nordsee hatten Nachbarn am 26. Oktober 2022 den Rettungsdienst gerufen, weil sie die Schweizerin seit Tagen nicht mehr gesehen hatten. Außerdem waren seit drei Tagen die Rollläden am Haus in Otterndorf im Landkreis Cuxhaven heruntergelassen.

Die Rettungskräfte fanden die Frau: Sie lag tot in ihrem Bett. Die Verwesung hatte bereits eingesetzt. Ungewöhnlich war, dass Ursula B. in der sogenannten Fechterstellung unter der Decke lag, in der sonst nur Babys schlafen.

Vermutlich wurde die 67-Jährige getötet. Doch das zu beweisen, ist nicht ganz so einfach. Die fortgeschrittene Verwesung macht es schwer die genaue Todesursache herauszufinden. Sicher ist, dass der Oberschildknochen im Halsbereich kurz vor ihrem Tod gebrochen war. Vermutlich infolge einer gewaltvollen Auseinandersetzung, allerdings kann auch ein Unfall nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittler haben einen Verdächtigen im Visier, so der Rechtsanwalt Thiemo Röhler (44). Er vertritt Ursula B. Familie, die herausfinden will, was geschehen ist. Es soll sich dabei um einen Mann aus der Region handeln: Michael.