Vermisster tot aufgefunden: Geschäftspartner wegen Mordverdacht festgenommen

München - Möglicherweise wegen einer geschäftlichen Auseinandersetzung scheint ein 51-Jähriger aus dem Landkreis Starnberg ermordet worden zu sein. Die Ermittler konnten nun einen 37-Jährigen aus dem Bereich Garmisch-Partenkirchen festnehmen.

Im Laufe der Ermittlungen geriet ein 37-Jähriger ins Visier der Polizei. Dieser wurde inzwischen festgenommen. (Symbolfoto) © Bundespolizei

Das teilten die Beamten am Donnerstag mit. Der Fall begann ursprünglich mit einer Vermisstenmeldung. Diese wurde eine Woche zuvor am Mittwochabend, 15. Juli, angezeigt.

Sehr schnell stand der Verdacht eines Gewaltverbrechens bei den Ermittlern im Raum, der sich laut Angaben zu einem "dringenden Verdacht eines Tötungsdeliktes" entwickelte.

Als potenzieller Tatort wurde ein gewerbliches Objekt in München-Freimann festgestellt, wie es weiter heißt.

"Aufgrund der Erkenntnisse kam es dann zu verschiedenen Absuchen, unter anderem auch im Bereich des Anzinger Forstes", teilte das Polizeipräsidium München mit.

Am Montagmittag, 20. Juli, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. "Ein möglicher Tathintergrund liegt in der Geschäftsbeziehung zwischen dem 37-Jährigen und dem 51-Jährigen." Es wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Einen Tag später, am 21. Juli, wurde bei erneuten Suchmaßnahmen gegen Nachmittag eine männliche Leiche aufgefunden.