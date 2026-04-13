Schock-Fund in Bielefeld: Mann findet Leiche seiner Schwester in Kühltruhe

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In einem Bielefelder Wohnhaus wurde die Leiche einer Frau in einer Kühltruhe gefunden. Der Bruder der Verstorbenen alarmierte die Polizei nach dem Fund.

Von Nick-Fabrice Vetter

Bielefeld - Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, bot sich ihnen eine schreckliche Szenerie. In der Kühltruhe eines Mehrfamilienhauses lag die Leiche einer Frau (†28).

Am Sonntagabend wurde die Stadt Bielefeld in ein Meer aus Blaulicht getaucht. (Symbolbild)
Am Sonntagabend wurde die Stadt Bielefeld in ein Meer aus Blaulicht getaucht. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizeidirektion Bielefeld gegenüber TAG24 bestätigte, wurden die Beamten gegen 21.50 Uhr am Sonntagabend von einem Mann alarmiert.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Anrufer um den Bruder der Verstorbenen handelte. Er gab an, die Leiche seiner Schwester soeben in der Kühltruhe eines Mehrfamilienhauses auf der Klopstockstraße gefunden zu haben.

Nach dem Eintreffen der Beamten übernahm die Kriminalpolizei die Spurensicherung.

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Zudem soll eine Obduktion am Dienstag Klarheit über die Todesursache bringen. Dafür müsse man jedoch erst darauf warten, dass der Leichnam vollständig aufgetaut ist, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Leiche der 28-Jährigen war gefroren. (Symbolbild)
Die Leiche der 28-Jährigen war gefroren. (Symbolbild)  © 123RF/slepitsky

Die Sprecherin der Polizei bestätigte, dass die Frau ermordet wurde. Die Ermittlungen sind noch im vollen Gange.

Erstmeldung am 13. April um 8.46 Uhr, aktualisiert am 13. April um 9.20 Uhr

Titelfoto: Fotomontage: Julian Stratenschulte/dpa, 123RF/slepitsky

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