Ist er der Dreifach-Mörder von Weitefeld? Polizei sucht Alexander Meisner

Weitefeld - Das brutale Mord-Szenario , das sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Weitefeld ( Rheinland-Pfalz ) ereignete, beschäftigt die Ermittler auf Hochtouren. Der Polizei scheinen konkretere Erkenntnisse zu einem möglichen Täter vorzuliegen.

Der Bereich rund um den Fundort der Leichen wurde stundenlang weiträumig abgesperrt. © Thomas Frey/dpa

Nichtsdestotrotz läge keine konkrete Gefährdung Unbeteiligter vor. Die Polizei war am Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr von der zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Frau (44) per Notruf über die Gefahrenlage in dem Einfamilienhaus in Weitefeld (Landkreis Altenkirchen) aufmerksam gemacht worden.

Als die Beamten schließlich eintrafen, konnten sie jedoch nur noch die teilweise gefesselten Leichen des 47-jährigen Ehemannes, der 44-Jährigen sowie des 16-jährigen Sohns in ein- und demselben Raum auffinden.

Eine flüchtende Person, bei der es sich um den mutmaßlichen Mörder und somit wohl auch um den zur Fahndung ausgesetzten 61-Jährigen handeln könnte, wurde von mehreren Zeugen ebenfalls wahrgenommen. Wie sich mittlerweile herausstellte, sollen die drei Toten mit Schuss- und Stichwaffen hingerichtet worden sein.

Weitere Details zum Hintergrund des tragischen Geschehens behielten sich die Ermittler zunächst vor. Jedoch wird in Bezug auf die Suche nach dem Tatverdächtigen um Zeugenhinweise gebeten, die unter der Rufnummer 0261/10350399 abgegeben werden können.