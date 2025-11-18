Tödliche Attacke vor Döner-Imbiss: Ermittler suchen weiter nach Tatmesser
Von Christopher Hirsch
Bad Kleinen - Nach dem tödlichen Messerangriff in und vor einem Döner-Imbiss in Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) suchen die Ermittler weiter nach dem Tatmesser.
"Wir haben es noch nicht gefunden", sagte ein Sprecher der Schweriner Staatsanwaltschaft.
Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hatte am Donnerstagabend ein 37-jähriger Deutscher in dem Imbiss unvermittelt auf einen 31-jährigen türkischen Mitarbeiter des Imbisses eingestochen.
Als dieser versucht habe, sich draußen in Sicherheit zu bringen, habe ihn der Beschuldigte dort erneut attackiert. Der Verdächtige wählte selbst den Notruf und wurde auf dem angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes festgenommen. Das Opfer starb vor Ort.
Weil die Ermittler von verminderter Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit infolge einer psychischen Erkrankung ausgehen, wurde der Beschuldigte vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.
Nach tödlicher Messerattacke: Obduktion voraussichtlich am Mittwoch
Das Messer stammt laut Ermittlern aus dem Imbiss. Der Beschuldigte habe es bisherigen Erkenntnissen zufolge auch erst dort vor der Tat an sich genommen. Weitere Details zu der mutmaßlichen Waffe wollte der Sprecher wegen der noch laufenden Suche nicht nennen.
Die Obduktion des Opfers sei bislang nicht erfolgt und soll voraussichtlich am Mittwoch stattfinden.
Titelfoto: Bildmontage: Ulrich Perrey/dpa