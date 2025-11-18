Tödliche Attacke vor Döner-Imbiss: Ermittler suchen weiter nach Tatmesser

Bad Kleinen - Nach dem tödlichen Messerangriff in und vor einem Döner-Imbiss in Bad Kleinen (Landkreis Nordwestmecklenburg) suchen die Ermittler weiter nach dem Tatmesser.

Polizeibeamte suchten bereits am Freitag die Umgebung in der Nähe eines Imbisses in Bad Kleinen ab. © Ulrich Perrey/dpa

"Wir haben es noch nicht gefunden", sagte ein Sprecher der Schweriner Staatsanwaltschaft.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge hatte am Donnerstagabend ein 37-jähriger Deutscher in dem Imbiss unvermittelt auf einen 31-jährigen türkischen Mitarbeiter des Imbisses eingestochen.

Als dieser versucht habe, sich draußen in Sicherheit zu bringen, habe ihn der Beschuldigte dort erneut attackiert. Der Verdächtige wählte selbst den Notruf und wurde auf dem angrenzenden Parkplatz eines Supermarktes festgenommen. Das Opfer starb vor Ort.

Weil die Ermittler von verminderter Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit infolge einer psychischen Erkrankung ausgehen, wurde der Beschuldigte vorläufig in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.