Tödliche Messerattacke in Ulm: Polizei schießt Tatverdächtigen nieder

Ulm - Nach einer Messerattacke in Ulm hat die Polizei den mutmaßlichen Täter niedergeschossen.

Polizisten mussten einen Messer-Mann in Ulm mit ihren Waffen niederstrecken. (Symbolbild) © Montage: Unsplash/Daniel Bautz, 123RF/Joerg Huettenhoelscher

Wie Staatsanwaltschaft Ulm, das Polizeipräsidium in Ulm und des Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am späten Sonntagabend mitteilten, habe ein 54-jähriger Mann in einer Wohnung mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Daraufhin wurden gegen 17.30 Uhr Polizei und Rettungsdienst alarmiert.

Der Messer-Mann verletzte einen 58-Jährigen so schwer, dass er sofort starb. Zwei Frauen mussten zudem mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als die ersten Einsatzkräfte in der Straße Am Eselsberg eintrafen, entdeckten sie den Verdächtigen. Er sei blutverschmiert gewesen und habe die Beamten sofort mit seinem Messer angreifen wollen.

Die Uniformierten konnten sich nicht anders helfen, als auf den Mann zu schießen. Dabei wurde er verletzt.

Noch am Abend sollte der 54-Jährige in einem Krankenhaus operiert werden.