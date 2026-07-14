Versuchter Mord an Polizistin: Berüchtigtes Hochhaus umstellt

Kiel - Großeinsatz in Kiel! Am Dienstagmorgen umstellten über 100 Einsatzkräfte ein berüchtigtes Hochhaus in der Landeshauptstadt. Hintergrund ist ein Steinwurf auf einen Streifenwagen .

Der Pflasterstein durchschlug die Frontscheibe und traf die Beamtin an der Hand und dem Sprunggelenk. © Polizeidirektion Kiel

Seit 6 Uhr läuft die Maßnahme in dem 25-stöckigen Hochhaus am Kurt-Schumacher-Platz. Über 250 gemeldete Bewohner dürfen derzeit nicht ihre Wohnungen verlassen.

"Unsere Einsatzkräfte befinden sich im Objekt und sind schon dabei, von Tür zu Tür zu gehen", so Polizeisprecherin Stephanie Lage gegenüber TAG24.

Aus einer Wohnung des Gebäudes war in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni ein Pflasterstein auf einen Streifenwagen geworfen worden. Es handelte sich um ein rund 10x20 Zentimeter großes Bruchstück einer Gehwegplatte.

Der Stein durchschlug die Frontscheibe und traf eine 25-jährige Polizistin auf dem Beifahrersitz an der Hand und am Sprunggelenk. Die 25-Jährige ist nicht mehr dienstfähig.

Die Staatsanwaltschaft bewertete den Steinwurf als versuchtes Tötungsdelikt und lobte eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen.

In dem Hochhaus hielten die Bewohner allerdings dicht. Daher folgt jetzt eine DNA-Reihenuntersuchung.