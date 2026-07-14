Versuchter Mord an Polizistin: Berüchtigtes Hochhaus umstellt
Kiel - Großeinsatz in Kiel! Am Dienstagmorgen umstellten über 100 Einsatzkräfte ein berüchtigtes Hochhaus in der Landeshauptstadt. Hintergrund ist ein Steinwurf auf einen Streifenwagen.
Seit 6 Uhr läuft die Maßnahme in dem 25-stöckigen Hochhaus am Kurt-Schumacher-Platz. Über 250 gemeldete Bewohner dürfen derzeit nicht ihre Wohnungen verlassen.
"Unsere Einsatzkräfte befinden sich im Objekt und sind schon dabei, von Tür zu Tür zu gehen", so Polizeisprecherin Stephanie Lage gegenüber TAG24.
Aus einer Wohnung des Gebäudes war in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni ein Pflasterstein auf einen Streifenwagen geworfen worden. Es handelte sich um ein rund 10x20 Zentimeter großes Bruchstück einer Gehwegplatte.
Der Stein durchschlug die Frontscheibe und traf eine 25-jährige Polizistin auf dem Beifahrersitz an der Hand und am Sprunggelenk. Die 25-Jährige ist nicht mehr dienstfähig.
Die Staatsanwaltschaft bewertete den Steinwurf als versuchtes Tötungsdelikt und lobte eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen.
In dem Hochhaus hielten die Bewohner allerdings dicht. Daher folgt jetzt eine DNA-Reihenuntersuchung.
Abgabe der DNA-Probe erfolgt freiwillig
An dem Pflasterstein konnten die Ermittler DNA-Spuren sichern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ordnete das Amtsgericht den Massen-DNA-Test an.
Ziel der Beamten ist, von allen in dem Gebäude wohnenden Personen, die zum Tatzeitpunkt das 14. Lebensjahr vollendet haben, eine Probe zu entnehmen.
Die Erfolgsaussichten dürften aber eher gering sein. Die DNA-Untersuchungen würden auf freiwilliger Basis erfolgen, wie die Sprecherin gegenüber TAG24 einräumen musste.
"Wir haben einen Beschluss vom Gericht. Der beinhaltet aber nur, dass wir das durchführen dürfen und später den Abgleich machen mit der DNA, die uns vorliegt. Aber die Abgabe selbst ist freiwillig. Die kann nicht mit Zwang durchgeführt werden", so Lage.
In dem Haus dürften sich die Beamten bestens auskennen. Allein im letzten Jahr hatte die Polizei 107 Einsätze nur an diesem Wohnhaus.
Titelfoto: Polizeidirektion Kiel