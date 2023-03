Vater bittet Mann, nicht in der Nähe seines Kindes zu rauchen und wird brutal niedergestochen!

Vancouver (Canada) - Paul Stanley (†37) Schmidt bat einen Mann, nicht in der Nähe seiner dreijährigen Tochter E-Zigarette zu rauchen. Daraufhin stach dieser den Familienvater nieder. Besonders schlimm: Anstatt zu helfen, oder den Rettungsdienst zu rufen, filmten Passanten den schrecklichen Mord .

Paul Stanley Schmidt (†37, l.) wurde bei einem Café-Besuch brutal erstochen. © Bildmontage/Screenshots: Facebook/Jeff Mascimento

Das berichtete unter anderem die kanadische Zeitung "Vancouver Sun" und die US-Zeitung "New York Post".

Der 37-jährige Paul Stanley Schmidt stand gegen 17.30 Uhr am vergangenen Sonntag vor einem Starbucks, zusammen mit Töchterchen Erica (3).

Seine Verlobte, Ashley Umali, besorgte im Inneren des Coffeeshops Getränke.

Als ein Mann in der Nähe begann, seine E-Zigarette zu rauchen, soll Schmidt ihn gebeten haben, auf seine Tochter Rücksicht zu nehmen und Abstand zu nehmen. Laut Zeugenberichten soll sich daraus ein Streit entwickelt haben, der in einem gewalttätigen Übergriff endete: Der Raucher stach Paul Schmidt zu Tode.

Während Erica zusehen musste, wie ihr Vater verblutete, griffen Schaulustige nach ihren Handys, um die Geschehnisse zu filmen. Erst gegen 17.40 Uhr wurde ein Polizist in der Nähe des Starbucks-Lokals auf den tödlichen Angriff aufmerksam gemacht. Doch da war es schon zu spät.

Kathy Schmidt, Pauls Mutter, erzählte gegenüber der Vancouver Sun: "Ashley ist geschockt – sie hat die alles beobachtet. Sie ist so am Boden zerstört"

"Was passiert ist, ist einfach schrecklich falsch. Er versuchte nur, seine Tochter zu schützen. Ich in wütend, und ich bin traurig", so die Mutter des Opfers.