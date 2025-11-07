Mädchen stirbt Hitze-Tod, während Vater Pornos schaut: Fall nimmt tragische Wendung

Marana (Arizona/USA) - Während seine zweijährige Tochter in einem brütend heißem Auto saß und um ihr Leben kämpfte, spielte Christopher Scholtes (38) PlayStation, trank Alkohol und sah sich außerdem Pornos an. Das Mädchen hatte keine Chance, starb nach wenigen Stunden. Nun sollte der 38-Jährige eigentlich vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden - doch dazu wird es nicht mehr kommen.

Christopher Scholtes ist tot. Er hätte am Mittwoch sein Urteil bekommen sollen. © Pima County Sheriff's Department

Wie People berichtete, ist Scholtes nämlich gestorben. Polizisten hätten seinen leblosen Körper am Mittwochmorgen entdeckt - an ebenjenem Tag, an dem er wieder vor Gericht hätte erscheinen müssen, um dort sein Urteil anzuhören.

Die Umstände rund um seinen Tod sind noch unklar, eine Autopsie wurde angeordnet. Ein Ergebnis wird jedoch nicht vor 2026 erwartet.

Dem 38-Jährigen hatten 20 bis 30 Jahre hinter Gittern gedroht. Vergangenen Monat hatte er sich noch für schuldig erklärt - er war zuvor wegen Mordes angeklagt worden.

Der Fall rund um die kleine Parker (†2) hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Scholtes soll das Mädchen Anfang Juli 2024 allein in seinem Auto in der Auffahrt zurückgelassen haben. Der Grund: Das Mädchen hatte geschlafen, der Mann wollte es nicht aufwecken.

Zwar habe er die Klimaanlage extra angelassen, diese schaltete sich nach einer halben Stunde jedoch von selbst ab.