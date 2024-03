Verzweifelte Suche nach Isabelle (†3)! Das dunkle Geheimnis der Eltern

Indaial (Brasilien) - Vor den Kameras inszenierten sich Daniela Sehnem Blum und Marcelo Luciano tränenreich. Und auf den ersten Blick wirkte alles auch wie ein schrecklicher Vermisstenfall , nachdem ihre Tochter Isabelle de Freitas am 4. März plötzlich aus dem Garten der Familie in der brasilianischen Stadt Indaial verschwunden war.

Die Leiche ihrer dreijährigen Tochter transportierten die Mutter und der Stiefvater in einem Koffer, den sie später leer an einer Straße abstellten. (Symbolbild) © 123rf.com/zhuravlevab

Verzweifelt fragten die Mutter und der Stiefvater des Mädchens bei allen Nachbarn der Wohngegend, ob jemand die Kleine gesehen hätte. In den sozialen Medien startete das Paar einen Suchaufruf, wandte sich sogar an die Presse und gab schließlich unter dem Vorwand, das Mädchen sei entführt worden, bei der Polizei eine Vermisstenanzeige auf.

Doch der Aufwand, den die beiden betrieben, um die Dreijährige wiederzubekommen, war ein einziges Schmierentheater, um davon abzulenken, dass sie die Täter eines grausamen Verbrechens waren.

Laut einem Bericht der brasilianischen Internet-Zeitung G1 wurde die Leiche des Kindes am 6. März in einem dichten Waldgebiet gefunden. Sein lebloser Körper lag in einem Grab. Zwei Tage zuvor soll Isabelle ermordet worden sein.

Die Tatverdächtige waren schnell ermittelt: Im Haus von Mutter und Stiefvater fand die Polizei erdrückende Beweise, denn im Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer und in der Küche befand sich Blut. Um sicherzugehen, dass es von Isabelle stammte, wurden Proben eingesammelt. Wie sich anschließend herausstellte, war das Haus der Tatort.

Nach Angaben des lokalen Polizeichefs hatte der Stiefvater das Loch gegraben, in dem das Paar die sterblichen Überreste verschwinden ließ. Die Leiche hatte es in einem Koffer transportiert.

Eine Kamera zeichnete später auf, wie beide eine Straße entlangliefen und der Mann den Koffer schließlich auf dem Bürgersteig stehen ließ.