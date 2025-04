17-Jährige auf Feldweg erschossen, mutmaßlicher Schütze tot: Musste sie deshalb sterben?

Wetzlar - Nachdem ein 32-Jähriger eine 17-Jährige auf einem Feldweg mit einem Schuss derart schwer verletzt haben soll, dass die Teenagerin kurz darauf starb , ist auch er mittlerweile an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Zudem kamen neue Details zur Verbindung der beiden Beteiligten ans Licht.

Die Polizei ermittelt derzeit noch auf Hochtouren zu den möglichen Hintergründen der Bluttat. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa

Darüber informierten die Staatsanwaltschaft aus Wetzlar sowie das zuständige Polizeipräsidium am Dienstag. Wie der Mitteilung zu entnehmen ist, starb der mutmaßliche Todesschütze bereits am Montag an den Folgen der Schusswunden, die er sich selbst zugefügt haben soll.

Darüber hinaus informierten die Ermittler darüber, dass es wenige Monate vor der schrecklichen Tat, die das mittelhessische Wetzlar bis ins Mark erschütterte, eine Liebesbeziehung zwischen dem mutmaßlichen Täter und der Minderjährigen gegeben haben soll.

Diese habe die 17-Jährige aber bereits vor einiger Zeit beendet. Ob dies schließlich die Initialzündung für die grausame Tat war, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Gegen 6.45 Uhr lauerte der 32-Jährige der Jugendlichen laut Ermittlungen auf dem Weg an der Bechlinger Straße im Wetzlarer Stadtteil Blasbach auf und schoss auf sie, ehe er die Waffe wohl im Anschluss auf sich selbst richtete.

Ein Anwohner entdeckte die beiden Schwerverletzten und alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Die 17-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, erlag dort jedoch ihren Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde notoperiert und überlebte zunächst.