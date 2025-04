17-Jährige auf Feldweg erschossen: Verdächtiger lebensbedrohlich verletzt

Die Schüsse fielen am Donnerstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, auf einem Feldweg im Wetzlarer Stadtteil Blasbach, wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizei im Lahn-Dill-Kreis am Freitag gemeinsam mitteilten.

Der durch einen Schuss lebensgefährlich verletzte mutmaßliche Täter wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert, sein Zustand ist kritisch. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Arnulf Stoffel/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber auf dem schnellsten Weg in ein Krankenhaus geflogen, doch alle Hilfe kam zu spät: Die junge Frau starb in der Klinik.

Der 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. "Sein Zustand ist kritisch", ergänzte der Sprecher.

Über die Hintergründe der Bluttat ist noch nichts bekannt. Es ist daher völlig unklar, ob der mutmaßliche Schütze und die 17-Jährigen in einem Verhältnis zueinander standen, oder ob die junge Frau nur durch Zufall zum Opfer wurde. Die Polizei geht in jedem Fall von einem Tötungsdelikt aus, die Ermittlungen dauern an.

Der Fund der beiden Schwerverletzten hatte bereits am gestrigen Donnerstag großes Aufsehen erregt. Die Polizei veranlasste weiträumige Sperrungen und appellierte zunächst an alle Autofahrer in der Region, Wetzlar-Blasbach zu umfahren.