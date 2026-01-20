Zwei tote Mädchen, ein Täter? Polizei sieht Parallelen bei Sexualmorden

Kempten/Fürth - Eine neue Spur deutet auf Parallelen zwischen zwei ungeklärten Mordfällen hin. Im Fall der 1981 im Allgäu getöteten 13-jährigen Sonja Hurler gibt es neue Ermittlungsansätze. Das Thema wird am Mittwoch bei der ZDF-Sendung " Aktenzeichen XY… ungelöst " behandelt.

Am Mittwoch ist der Fall bei "Aktenzeichen XY… ungelöst" zusehen. © Sebastian Gollnow/dpa

Der Mord an Sonja Hurley weist nach Angaben der Polizei Parallelen zum Mord an der zwölfjährigen Marion Baier einige Jahre vorher in Mittelfranken auf.

In der Sendung wenden sich die Ermittler aus Kempten an die Öffentlichkeit.

Sie hoffen dadurch auf neue Hinweise aus der Bevölkerung aus dem Raum Kempten und in der Region rund um Zirndorf und Oberasbach zu den beiden Mordfällen.

Beide Mädchen wurden den Ermittlungen zufolge Opfer von Sexualmorden. Marion Baier wurde demnach in der Nacht zum 2. Juli 1973 in Oberasbach (Landkreis Fürth) getötet, nachdem sie ein Fest im benachbarten Zirndorf besucht hatte.