An diesem Streit ist etwas faul: 55-Jährige wirft Bekanntem Ekel-Käse ins Schlafzimmer

Das Corpus Delicti: Ein total vergammelter und von Maden befallener Gorgonzola. © Twitter/Polizei Mecklenburgische Seenplatte

Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte, zeigte ein 55-Jähriger aus Demmin am vergangenen Wochenende seine gleichaltrige Bekannte an. Der Grund, die Dame warf ihm mitten in der Nacht einen total verschimmelten Gorgonzola ins Schlafzimmer.

Demnach wurde der Mann am vergangenen Samstag in seiner Wohnung in der Jarmener Straße gegen 2 Uhr von einem dumpfen Geräusch geweckt. Als er aufstand, um nach dem rechten zu sehen, machte er eine ekelerregende Entdeckung.

Auf dem Boden fand er eine Verpackung vor, in der sich völlig vergammelter und bereits von Maden befallener Gorgonzola befand. Bei dem Anblick und Geruch sei dem Mann nach eigener Aussage sofort übel geworden und er habe sich beinahe übergeben müssen.

Beim Blick aus dem Fenster konnte er die mutmaßliche Täterin, die sich gerade von dem Wohnhaus entfernte, jedoch nur noch von hinten erkennen. Sie soll den fauligen Käse durch das angekippte Fenster in die Wohnung befördert haben.