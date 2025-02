27.02.2025 06:39 62-Jähriger stirbt bei Explosion in Südhessen

Tödliche Explosion in Münster in Südhessen am Mittwochnachmittag: Für einen 62 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch vor Ort.

Von Florian Gürtler

Münster - Erst war eine Detonation zu hören, dann drang Qualm aus dem Fenster eines Wohnhauses: In der südhessischen Gemeinde Münster kam es am gestrigen Mittwochnachmittag zu einer tödlichen Explosion. Feuerwehrkräfte waren rasch vor Ort, sie trafen auf einen tödlich verletzten Mann und dessen Mutter. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Das Unglück ereignete sich gegen 16.15 Uhr in der Mainzer Straße, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch vor Ort. In dem Haus trafen sie auf einen schwer verletzten 62-jährigen Mann. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb kurz darauf vor Ort. Polizeimeldungen Bronzestatuen in Berlin geklaut: Aufmerksame Bürger sind gefragt Die 81 Jahre alte Mutter des Mannes wurde ebenfalls in dem Wohnhaus angetroffen. Bei ihr bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, sie wurde vom Rettungsdienst behandelt. "Nach ersten Erkenntnissen könnte die Verpuffung einer Gaskartusche als mögliche Ursache infrage kommen", sagte ein Sprecher. Die genaue Ursache der Explosion sei aber noch unklar, die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauerten an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen demnach derzeit nicht vor.

