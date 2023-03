68-Jähriger tötet Ehefrau mit Messer und verletzt sich danach selbst

Bielefeld/Paderborn - Grauenhafte Tat in Paderborn: Ein 68-Jähriger soll am späten Donnerstagabend zuerst seine Ehefrau getötet und anschließend sich selbst lebensgefährlich verletzt haben.

Die Polizei richtete eine Mordkommission im Fall des 68-Jährigen ein. (Symbolbild) © 123RF/happyarts

Wie die Polizei mitteilte, wählte eine Nachbarin gegen 22.30 Uhr die 110, als sie Geräusche einer Auseinandersetzung hörte.

Als die Beamten wenig später am Haus des Paares an der Straße Stiens Kamp eintrafen, fanden sie die bereits tote 67-Jährige und den schwer verletzten Mann vor.

Ein Krankenwagen brachte den bewusstlosen 68-Jährigen in eine nahe gelegene Klinik, in der er notoperiert werden musste. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Laut ersten Ermittlungen soll der 68-Jährige zunächst seine Ehefrau mit einem Messer getötet und sich danach offenbar selbst richten wollen.

Die Polizei Bielefeld übernahm die Ermittlungen und richtete eine Mordkommission ein.