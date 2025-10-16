Abenteuer mit Papas Auto: Vermisster Teenie aus NRW wieder aufgetaucht

Mönchengladbach - Ein 14-jähriger Junge aus Mönchengladbach , der mit dem Auto seines Vaters am Dienstag abgehauen war, ist wieder wohlbehalten zu Hause.

Der Teenie (14) schnappte sich am Dienstag einfach den Wagen seines Vaters und haute damit ab. (Symbolfoto) © Uli Deck/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Teenie in der Nacht auf Donnerstag (0.30 Uhr) in seiner Heimatstadt gefunden.

Das Auto parkte brav am Straßenrand und im Inneren saß der vermisste Junge selbst. Die Beamten nahmen ihn mit und übergaben ihn anschließend seinen Eltern.

Seit dem 14. Oktober galt der Schüler als verschwunden.

Laut Polizei gab es sogar Hinweise darauf, dass er mit dem Wagen Richtung Spanien unterwegs sein könnte.