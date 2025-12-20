Aggressiv und betrunken: Mann verletzt Polizisten bei Kontrolle

Quedlinburg - Am Freitagabend brockte sich ein 49-Jähriger in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) reichlich Ärger ein und legte sich sogar mit der Polizei an.

Der betrunkene Mann war der Polizei bereits bekannt. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Gegen 18.45 Uhr wollten die Beamten des Revierkommissariats Quedlinburg im Harzweg den Audi-Fahrer kontrollieren.

Während der Überprüfung soll sich der Quedlinburger immer wieder aggressiv verhalten haben, erklärte ein Sprecher des Polizeireviers Harz.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte wenig später den Grund für sein Verhalten. Dieser ergab einen Wert von 1,18 Promille.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Trunkenbold ohne gültigen Führerschein unterwegs war.

Da der Beschuldigte außerdem wegen Gewaltdelikten polizeilich bekannt war, sollte er vor dem Transport ins Krankenhaus, zur Entnahme einer Blutprobe, nach gefährlichen Gegenständen oder Waffen durchsucht werden.

Hierbei wurde er zunehmend aggressiv und versuchte, die Beamten zu schlagen, leistete erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht.