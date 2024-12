06.12.2024 17:13 Angriff auf Polizisten: Wütender Mann schlägt und tritt auf Beamte ein

Am Donnerstag wurden in Burg mehrere Polizisten angegriffen. Sie wollten einen aggressiven Mann stellen, der in der Martin-Luther-Straße für Schäden sorgte.

Von Robert Lilge

Am gestrigen Donnerstagnachmittag hat ein Mann in Burg (Jerichower Land) mehrere Polizisten attackiert. Ein aggressiver Mann hat in Burg Polizisten mit Schlägen und Tritten verletzt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Zuvor wurde der Leitstelle gegen 15 Uhr ein Randalierer in der Martin-Luther-Straße gemeldet. Dort sorgte der 43-Jährige für mehrere Sachschäden, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Beim Eintreffen der Ordnungshüter war der Beschuldigte nicht mehr anzutreffen. Stattdessen wütete er in seiner Wohnung und sorgte auch da für weitere Schäden. Als die Einsatzkräfte den Mann einen Besuch abstatten wollten, griff er diese an. Mit Schlägen und Tritten sorgte er bei den Polizisten für leichte Blessuren. Er konnte schnell überwältelt werden. Zusätzlich zu den Anzeigen wegen Sachbeschädigungen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

