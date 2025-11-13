Auf Flucht Meinung geändert – teilweise: Dieb stiehlt 70 Euro und gibt 20 zurück

Wunsiedel - Ein Unbekannter hat einem Senioren Geld gestohlen, während seiner Flucht kehrtgemacht und einen Teil zurückgegeben.

Die Polizei fandet nach einem etwa 50-jährigen, 1,80 Meter großen Unbekannten, der einen Teil seiner Beute zurückgab. © 123rf/foottoo

Der kuriose Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag im oberfränkischen Wunsiedel.

Laut Angaben der Polizei habe der Täter im Schönlinder Weg sein 71 Jahre altes Opfer angesprochen und gebeten, Geld zu wechseln.

Als der Senior sein Portemonnaie öffnete, griff der Täter blitzschnell zu und zog 70 Euro aus dem Geldbeutel.

Gleich darauf ergriff er die Flucht. Der 71-Jährige rief ihm nach, er solle ihm das Geld zurückgeben. Zumindest teilweise war das mit Erfolg gekrönt – denn der Täter kehrte daraufhin zurück.

Er händigte dem Senioren 20 der geklauten 70 Euro wieder aus und rannte anschließend weg. Der blonde und schlanke Unbekannte wird auf etwa 50 Jahre geschätzt und trug eine Jeans und eine helle Daunenjacke.